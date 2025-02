Ola Ciupa "odwołuje zimę", serwując swoim fanom gorące fotki w siateczkowym bikini

Ten kostium kąpielowy ma pewnie tylko do zdjęcia. Jest tam tyle fajnych miejsc przyjaznych dla naturystów gdzie można swobodnie cieszyć się wolnością od ubrań. Naturyzm to była najlepsza decyzja w moim życiu. Zauważyłam że od kiedy staram się jak najwięcej czasu spędzać bez ciuchów to dużo lepiej się czuję fizycznie i psychicznie. Pływanie bez stroju to coś wspaniałego, piękne uczucie wolności i harmonii z naturą. Nic nie ciągnie, nie ciśnienie i nie ociera a skóra oddycha. Tylko uwaga bo to uzależnia, już nie wyobrażam sobie że mogłabym jeszcze kiedyś wrócić na tekstylne plaże.