Olga Frycz wybrała się na KOLEJNE wakacje bez córek. Żali się na Instagramie: "Bardzo tęsknię za Helusią i Zosią"

Odkąd Olga Frycz 6 lat temu zadebiutowała w roli mamy, niemal z marszu ukierunkowała swoje internetowe publikacje na treści parentingowe, przy okazji eksplorując kolejne pole do reklamowania rozmaitych produktów. Dziecięce ubranka, zabawki i akcesoria wypełniły instagramowy profil znanej aktorki. Narodziny drugiej córki jeszcze bardziej zwiększyły jej wiarygodność jako ekspertki w kwestiach rodzicielskich.

Matczyne obowiązki zaczęły jednak coraz wyraźniej dawać się we znaki 37-latce. Chcąc znaleźć dla siebie więcej wolnego, skorzystała z pomocy profesjonalnej opiekunki. Olga Frycz postawiła wyraźną granicę pomiędzy życiem domowym a czasem spędzanym w towarzystwie niedawno poznanego partnera. To właśnie z nim wyruszyła w wakacyjną podróż do Włoch.