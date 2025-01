Olga Kleczkowska z "Top Model" padła ofiarą PRZEMOCY SEKSUALNEJ. "Skrzywdziła mnie osoba, której starałam się zaufać"

Olga z "Top Model" ofiarą przemocy seksualnej. Smutne wyznanie

Na dzień dzisiejszy jestem w zdrowym związku, który jedynie upewnia mnie w tym, że to, co się wydarzyło dwa lata temu, nie powinno w ogóle mieć miejsca (bo jeszcze przez długi czas myślałam, że to może brak dobrej komunikacji z mojej strony albo zwykłe nieporozumienie). Dopiero po takim czasie mogę powiedzieć, że wstępnie jestem z tego wyleczona, ale następstwa będą się za mną ciągnąć jeszcze długo - pisze smutno o skutkach sytuacji.

Olga z "Top Model" apeluje do fanek

Rok 2023 zaczął się okropnie i był to zdecydowanie jeden z gorszych okresów dla mnie. Ale dopiero co zaczął się 2025 i mogę powiedzieć wam, że naprawdę IT GETS BETTER (przyp. red. - ang. jest lepiej). Nawet nie wiecie, jak jesteście silne, ale życzę wam, żebyście nigdy nie musiały się przekonywać o tym w ten sposób co ja... I pamiętajcie, że jeżeli czujecie, że została wobec was zastosowana przemoc, to jest to prawda, nie musicie się nikomu tłumaczyć i usprawiedliwiać - skwitowała.