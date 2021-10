Olga z "Top Model" przeprasza (?) za swoje zachowanie: "Słowa, które wypowiedziałam, powinny paść w zupełnie innym miejscu"

kasia 27 min. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

Poraża mnie to,że ona nie rozumie,że zrobiła źle,że upokorzyła człowieka przed telewidzami i jurorami.Ona nie jest profesjonalistką a tylko bezczelną i zarozumiałą dziewczyną,której wydaje się,że zawsze i wszędzie może powiedzieć to co jej ślina na język przyniesie....a nazywa to prawdą.Mylisz się...to nazywa się brakiem wychowania i brakiem szacunku do 2 człowieka.Przyzwoity człowiek 10 razy zastanowi się nad konsekwencjami swojej wypowiedzi,żeby ona nie zniszczyła drugiego człowieka.Ale do takich czynów to trzeba dorosnąć i zacząć myśleć.