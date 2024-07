Opublikowano nekrolog Jerzego Stuhra. Uwagę zwraca pewien szczegół. Rodzina wystosowała też wyjątkową prośbę (FOTO)

We wtorek media obiegły smutne wieści o śmierci Jerzego Stuhra . W ostatnich latach życia 77-letni aktor borykał się z problemami ze zdrowiem. W poruszających słowach pożegnała go zarówno rodzina, jak i wielu znanych znajomych, w tym dawnych współpracowników. Kondolencje bliskim zmarłego złożyli m.in. Małgorzata Kożuchowska , Krystyna Janda czy były premier Mateusz Morawiecki .

Opublikowano nekrolog Jerzego Stuhra. Uwagę zwraca pewien szczegół

Podpisali się pod nim żona aktora, a także jego córka, syn, synowa, zięć, wnuki i rodzina. Co istotne, znalazła się tam informacja o tym, aby zamiast kwiatów przekazać datek na Fundację Unicorn . Uwagę dziennikarza przykuł natomiast inny szczegół.

W krakowskiej prasie pojawił się zamówiony przez rodzinę nekrolog Jerzego Stuhra. I nie wiem, co jest w tym jakoś bardziej zabawne (?): Czy że rodzina przypomina, że zmarły był inteligentem? Czy że uważa za istotne wskazać, że był on "synem mitteleuropy" (być może zmarły sam miał się za takiego - nie wiemy, są przesłanki).

Warto wspomnieć, że jest to nawiązanie do wywiadu Stuhra, którego ten udzielił "Newsweekowi" w 2017 roku. Mówił tam m.in. o rodzinie i przodkach, a także wyznał, że "bardziej czuje się Mitteleuropejczykiem niż Polakiem".

Zacząłem penetrować, zastanawiać się, przypominać sobie różne historie i rodzinne opowieści. Bardzo szybko okazało się, że szukanie korzeni to w gruncie rzeczy szukanie motywacji swoich postępowań, zachowań, przyzwyczajeń, reakcji, temperamentu, poczucia humoru. Uspokoiłem się dopiero wtedy, gdy dotarłem do zjawiska, które nazywa się Mitteleuropa. Powiem coś, co nie jest może popularne, ale ja bardziej czuję się Mitteleuropejczykiem niż Polakiem. Polakiem czuję się głównie przez język i nie chodzi tylko o mowę, ale o zanurzenie w literaturze, studiowanie języka, o myślenie w nim.