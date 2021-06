Orły 2021 - wyniki. Znamy tegorocznych laureatów!

Martyna 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wiem że się czepiam, ale nie mogę na to patrzeć. Pani Grażyna to piękna kobieta z klasą. W tej sukni wygląda wręcz zjawiskowo. No ale te palce wystające z pod sukienki 😭😭 to tak psuje całą jej kreacje. Ja wiem że sandałki to bardzo wygodne buty, ale na taką okazję wypadałoby założyć buty zakrywające palce 😰