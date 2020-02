Oscary 2020: Borys Szyc wspomina zeszłoroczną galę: "Tańce na stole z Jaggerem i DiCaprio. Szalona impreza z Gortatem"

Jako że do rozpoczęcia oscarowej gali pozostało zaledwie kilka godzin, wiele osób postanowiło powrócić pamięcią do zeszłorocznej ceremonii. Na wspomnienia zebrało się również Borysowi Szycowi. Aktor rok temu miał okazję na własne oczy obserwować przebieg rozdania najważniejszych nagród w branży filmowej i starannie relacjonował każdy szczegół w mediach społecznościowych.

Życzę twórcom "Bożego ciała", aby dziś znaleźli się na scenie i odebrali Oscara. Wrzucam też trochę wspomnień z zeszłego roku. Bawcie się kochani i wdychajcie tę niesamowitą atmosferę. To Wasze wielkie święto i sukces! Oscary to wielka emocjonalna bomba, wiem coś o tym, bo lekko zwariowałem w zeszłym roku. Moja relacja była chyba też sposobem na radzenie sobie z emocjami. Miałem wrażenie, że eksploduję z nadmiaru pozytywnych emocji i szczęścia...

Trudno opisać słowami, co się tam dzieje. A działo się sto razy więcej, niż widzicie na zdjęciach. Tańce na stole z Jaggerem i DiCaprio, Gerard Butler, który wtulił się w Justynę i we mnie i godzinę opowiadał, jak ważna była dla niego "Zimna wojna". Plaża z Waldkiem Pokromskim, szalona impreza z Marcinem Gortatem, nadepnięcie w kulisach Lady Gagi, kolacje i rozmowy z ludźmi, których kochasz i podziwiasz całe życie. To zostaje w człowieku jak jakiś piękny sen. A więc śnijcie kochani dziś w nocy Wasz sen i niech się spełni to, o czym wszyscy marzymy. Dla mnie i tak już wygraliście - napisał w obszernym wpisie aktor.