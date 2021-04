Oscary 2021: Najlepszy film - wyniki

Oscary już od lat należą do jednego z najważniejszych wydarzeń w świecie kina. W nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się 93. ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, która tym razem została zorganizowana w cieniu trwającej pandemii. Organizatorzy zadbali jednak o to, aby coroczne święto kina mogło się odbyć bez przeszkód.

Tym razem wśród nominowanych obrazów znalazły się z kolei m.in. Mank, Nomadland i Proces Siódemki z Chicago, które zdobyły uznanie krytyków i zmagały się o statuetki także w kilku innych kategoriach. Oprócz tego o zwycięstwo walczyły produkcje: Ojciec, Judas and the Black Messiah, Mirari, Obiecująca. Młoda. Kobieta oraz Sound of Metal.