Historia KONFLIKTU Willa Smitha i Chrisa Rocka. Co doprowadziło do spoliczkowania na wielkiej gali?

Fjbkl 1 godz. temu

Czyli zamiast wyjść na scenę i powiedzieć że żarty są nie ma miejscu, inspirować i dawać przykład swoją postawą, jednocześnie piętnując takie zachowania - on zdecydował przywalić mu w łeb na oczach milionów ludzi. Zamiast być mądrzejszy, pokazać że warto walczyć nie używając przemocy. No ale czego się spodziewać po takim gościu. Sam wyszydza ludzi, ma cięty język i jakoś ludzie go znoszą. A to że to małżeństwo jest farsą i wszyscy to widzą? No cóż. Ich sprawa, ich wybory.