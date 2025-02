Ostrowska twierdzi, że utwory disco polo mają "przaśne" teksty. Magdalena Narożna grzmi: "Moje piosenki są BARDZO INTELIGENTNE"

Nie ulega wątpliwości, że jednym z popularniejszych gatunków muzycznych nad Wisłą jest disco polo. Budzący skrajne emocje rodzaj muzyki charakteryzuje się w dużej mierze prostymi, łatwymi do zapamiętania melodiami i tekstami opowiadającymi o miłości, zabawie i codziennym życiu. Utwory disco polo często rozbrzmiewają na weselach, festynach i innych imprezach, gromadząc jednocześnie miliony odsłon w serwisach streamingowych. Warto nadmienić, że kalendarze koncertowe przedstawicieli tego gatunku pękają w szwach, a na ich konta bankowe wpływają kosmiczne kwoty. Kilka dni temu gorzką refleksją na temat disco polo podzieliła się Małgorzata Ostrowska.

Jest za mało ambitnej muzyki. W tej chwili jest pogoń za słuchaczem, za słuchalnością, że często idzie się na bardzo duże kompromisy, jeśli chodzi o jakość muzyki, którą się puszcza. (...) Muzyka się bardzo zmieniła od moich czasów. Chciałabym coś ambitniejszego czasem posłuchać - rozpoczęła.

Ogromny wpływ na to ma popularność muzyki disco polowej w naszym kraju. To nie jest dobry wpływ według mnie. (...) Przestrzeń zajmuje streaming, więc radia mając tę malutką przestrzeń, często idą na kompromisy. Nie lubię muzyki disco polo. (...) Ja znam te wszystkie melodie. Jeśli chodzi o te teksty, są po prostu przaśne. Prawdopodobnie komuś robię przykrość, no ale trudno, tak myślę - skwitowała Ostrowska w rozmowie z Pomponikiem.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Magdalena Narożna jest milionerką. Tylko zobaczcie, jak zareagowała na pytanie

Małgorzata Ostrowska skrytykowała disco polo. Magdalena Narożna odpowiada

Opinia Małgorzaty Ostrowskiej dotarła do jednej z największych gwiazd nurtu disco polo, Magdaleny Narożnej. Wokalistka zespołu Piękni i młodzi podkreśliła w rozmowie z Pomponikiem, że każdy rodzaj muzyki dostarcza zupełnie innych emocji.

Zacznijmy myśleć innymi kryteriami. Muzyka jest po to, żeby bawić człowieka, żeby dawać upust różnym emocjom. Jeżeli masz ochotę popłakać, włączysz sobie Celine Dion, jeśli chcesz się wykrzyczeć, włączyć sobie jakiegoś konkretnego rocka. Jeżeli chcesz potańczyć, włączasz disco i zapominasz o tym, co się dzieje w domu, o problemach. Nie wiem, po co te kryteria. Każdy człowiek zasługuje na to, żeby mieć odrobinę uczuć, które są w danym momencie potrzebne. Ja lubię makaron, ale też zjem czasem schabowego, prawda? - dywagowała wykonawczyni hitu "Ona jest taka cudowna".

W dalszej części rozmowy reporter zapytał Narożną, czy uważa, że teksty jej utworów faktycznie są przaśne.

Nie, absolutnie. Uważam, że moje piosenki są właśnie bardzo inteligentne i nie każdy potrafi je rozszyfrować - przyznała uczestniczka "Tańca z Gwiazdami".

Potraficie rozszyfrować prawdziwie znaczenie utworów "Czułe Słowa (My Oh My)" i "Kocham się w tobie"?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.