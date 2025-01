Pamela Anderson W PEŁNYM MAKIJAŻU wypina się na okładce magazynu. Internauta: "Myślałem, że to Melania Trump"

Pamela Anderson na okładce magazynu. Internauci pomylili ją z Melanią Trump

Odmieniona Pamela Anderson została gwiazdą najnowszego wydania amerykańskiego magazynu Elle. Oczywiście zaowocowało to w obfitą sesję zdjęciową, na której aktorka prezentuje się z nieco innej strony. Na okładkę trafił kadr, na którym 57-latka pręży ciało, wypinając się przy kozetce w eleganckiej, jednak seksownej stylizacji. Całość podkreślił mocny makijaż. Warto dodać, że w ostatnim czasie Pamela najczęściej pojawiała się na różnych wydarzeniach praktycznie sauté.

Zdjęcia wywołały spore emocje. Chociaż w komentarzach zaroiło się od licznych zachwytów, to nie zabrakło również sugestii, że Pamela jest do siebie niepodobna . Jak można zauważyć, część internautów pomyliło ją z Melanią Trump.

Wow, wygląda olśniewająco; Na początku myślałem, że to Melania Trump; Fantastyczna; Wygląda wspaniale; Jest zachwycająca. Bez obrazy, ale z jej wyjątkowym wyglądem może zagrać Melanię w filmie biograficznym; Myślałem, że to Melania; Melania to Ty? - czytamy w komentarzach pod sesją okładkową.