Partnerka Marcina Hakiela zapytana o WOŚP. Przywołała wywiad Tedego: "Niby spoko, ale ta sprawa jest NIESMACZNA"

Szaleni chcą zakazać wszystkiego .Niestety pseudo ekspertka proponowała, by wyrzucano ludzi z pracy za "mowę nienawiści" Katarzyna Bąkowicz pochwaliła się, że proponowała polskim firmom wyrzucanie ludzi z pracy za "mowę nienawiści", "dezinformację" lub "kłamstwo". Polskie władze szykują blokowanie treści internetowych bez zgody sądu. Przeciwko Temat zaczynają poruszać kolejne media. Przypomnijmy, że w poniedziałek pojawiał się informacja, że resort cyfryzacji chce, by organ państwowy, najprawdopodobniej będzie to prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydawał nakazy blokowania treści w internecie. Decyzje mają być podejmowane bez udziału sądu. Autorzy uznanych za niewłaściwe wpisów w social mediach dowiedzą się o ich usunięciu po fakcie. Jak poinformował "Dziennik Gazeta Prawna", koalicja rządząca forsuje wspomnianą regulację w związku z DSA, czyli prawem o usługach cyfrowych, do którego wdrożenia zobowiązała Warszawę Komisja Europejska. Czyli jak mówiłeś 4 lata temu że maseczki nic nie dają albo że zakaz wstępu do lasu jest porąbany. Jak mówiłeś że ze wschodu dostaną 500+ to byłeś dezinformatorem i płaskoziemcą i należy cię za to zwolnić z pracy. Jak długo jeszcze będziecie dawać się upokarzać???