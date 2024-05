Patec zdobył Mount Everest! Wejście na szczyt się opóźniło przez ratowanie jednego z alpinistów

Nick 36 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Jedyny YTber godny uwagi, ambitny, z ciekawym contentem. Friz to mu może buty czyścić. Brawo Kuba bo zdobycie ME nie będąc doswiadczonym wspinaczem to mega wyczyn. Do tego połączenie tego wyczynu ze zbiórką charytatywną gdzie uzbieraliscie prawie 500 tys. to jest coś wspaniałego. Jesteś KOZAK