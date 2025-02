Patrycja Markowska pozuje TOPLESS. Fani krótko: "Naturalne piękno"

Witam.Mialam przyjaciela.Trwala ona miesiąc .Było super.Basen jaccusi łyżwy spotkania w domu zwierzenia pomoc w potrzebie bliskość przytulanie itp.Deklarowal się jako przyjaciel i po miesiącu Zaczął się dziwnie zachowywać.Nie było żadnej kłótni nieporozumień .Przestał proponować spotkania i zaczął rzadziej pisać .Raz w tygodniu mimo że wcześniej pisał 4 razy w tygodniu.Nie wyjaśnił swojego zachowania dlaczego tak jest tylko milczy.Nie wiem o co chodzi bo nic nie zrobiłam.Jak go przypadkiem widziałam pare razy był jakiś szorstki chłodny tylko o sobie mówił i nawet się przytulić nie chciał.Pytalam się o co chodzi brak odpowiedzi.Dzisiaj go przypadkiem zobaczyłam nawet się nie zatrzymał nie chciał porozmawiać tylko sobie przez telefon gadał i mnie olał i poszedł dalej.Poznirj przyszedł esemes od niego że niby ja jestem winna i go olalam .Czuje się oszukana przez niego .Nie wiem o co chodzi Wiedział że mi zależy O co tutaj chodzi Proszę o odpowiedź.Dlaczefo on się tak zachowuje?nie mogę się dowiedzieć od niego o co chodzi .