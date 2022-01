Patrycja Markowska uczciła urodziny syna. Zobaczcie, jak dziś wygląda 14-letni Filip (ZDJĘCIA)

Były czasy, gdy Patrycja Markowska zaliczała się do grona najpopularniejszych rodzimych piosenkarek. Dziś córka Grzegorza Markowskiego raczej odcina kupony od dawnych sukcesów i funkcjonuje w mediach jako etatowa celebrytka, pojawiając się w różnej maści programach rozrywkowych.

Patrycja od 16 lat tworzy związek z Jackiem Kopczyńskim , którego owocem jest syn Filip . Nie jest tajemnicą, że relacja wokalistki z aktorem nie należała do łatwych: w jednym z wywiadów Markowska wyjawiła, że wraz z partnerem potrzebowali terapii, dzięki której udało im się zażegnać kryzys.

Na co dzień 42-latka stara się chronić prywatność swojej rodziny i dozuje publikowane na swój temat treści. W niedzielę artystka postanowiła zrobić jednak wyjątek. Z okazji 14. urodzin Filipa Markowska udostępniła na Instagramie archiwalne zdjęcie chłopca z dzieciństwa , pozwalając ponieść się nostalgicznym wspomnieniom.

Bardzo kocham tego wrażliwego i dowcipnego, młodego człowieka - napisała Patrycja. Jak to mu zawsze powtarzam: "Na cały kosmos". To zdjęcie z czasów kiedy zamiast "winda" mówił "dinda". Pamiętam, jak prosił, żeby nosić go na rączkach, dziś przewiózł nas po raz pierwszy autem po lesie. Szczęśliwego życia, synku!