Paulina Młynarska o zaszczepionych poza kolejnością: "To ZASŁUŻONE dla kultury nazwiska, a nie jakaś grupka influencerska"

juventus 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pani Paulina to lepiej niech zrobi maturę.Wstyd.Dziennikarka po podstawówce , ale za to ulepiona z lepszej gliny.To co zrobili ci pseudo celebryci to prymitywne zachowanie.Teraz ja się czuje jakby K.Janda narobiła mi na głowę.Nie jest lepsza od mojej starszej i schorowanej mamy.Mam do nich obrzydzenie .I jeszcze te kłamliwe tłumaczenia.Tak powinna być specjalna pula , przeznaczona dla celebrytów , ale tylko z Warszawy.Komuno wróć.Pani Paulina jest na świeczniku , ale tylko dzięki ojcu.Podobnie jak Maria Seweryn.Z taką aparycją to kariery bez znajomości by nie zrobiła.