Paulina Młynarska ostro o prywatnych mediach: "OGŁUPIACIE LUDZI!"

Dwa lata temu, po latach publikacji, wywalono mnie z pracy wielkim portalu w mediach głównego nurtu. Była to kara za osobisty, dotykający przeżytej krzywdy, feministyczny tekst. Wcześniej, inne medium głównego nurtu pozbyło się mojego zaangażowanego jednoznacznie po stronie praw kobiet i mniejszości seksualnych programu w TV. (...) Zanim go zdjęto, próbowano na różne sposoby go zidiocić. Ale wraz z drugą jego gospodynią, która jest wybitną osobowością telewizyjną uwielbianą przez kobiety, stawiałyśmy opór. No i nie ma programu - pisze.

Przez ostatnich kilkanaście lat, to wy - wolne, prywatne telewizje przyczyniałyście się walnie do ogłupiania ludzi, do oduczania ich myślenia, poprawnego mówienia po polsku (...). Treści dotyczące kobiet, które emitujecie, często zwyczajnie urągają naszej inteligencji (...). Ścigacie się na to, co by tu jeszcze głupszego zakupić na licencji i jakiego by tu głupola uczynić wielką gwiazdą. (...) Dla oglądalności i taniej jatki latami dawałyście pole faszystowskim kreaturom, które dziś cieszą się, bo w zasadzie rządzą. W ogromnej mierze same ściągnęłyście na siebie to, co się dzieje - stwierdza Młynarska.