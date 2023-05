Paulina Smaszcz komplementuje nową fryzurę Macieja Kurzajewskiego: "MÓJ FRYZJER nareszcie modnie go obciął"

Maciej Kurzajewski na co dzień prowadzi "Pytanie na śniadanie", a co jakiś czas komentuje różne wydarzenia sportowe. Jest też bardzo aktywny na Instagramie, dzięki czemu wiemy, że sam uczestniczy m.in. w maratonach. Ostatnio podczas aktywności fizycznych pochwalił się fotką, na której nie miał okularów, co wywołało spore zainteresowanie wśród opinii publicznej.