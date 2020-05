Paulina Smaszcz-Kurzajewska znów jest ZAKOCHANA! Jej serce skradł warszawski biznesmen

Choć jak na razie nic nie wiadomo o żadnej nowej ukochanej dziennikarza, strzałą amora została najwyraźniej ugodzona jego eksżona. Wszystko wskazuje na to, że to coś poważnego, bowiem zmianie uległ nawet status na facebookowym profilu Smaszcz-Kurzajewskiej. Dodatkowo celebrytka pod najnowszym zdjęciem oznaczyła nowego ukochanego. Okazuje się, że wybrankiem byłej Kurzajewskiego jest niejaki Rafał Krauze. Co ciekawe, mężczyzna jest byłym chłopakiem znanej aktorki. Życie u boku warszawskiego biznesmena kilka lat temu próbowała sobie ułożyć Olga Bończyk. Niestety, relacja tej dwójki nie przetrwała próby czasu. Parę miało ponoć poróżnić odmienne zdanie w kwestii postrzegania rodziny. Rafał marzył o potomstwie, Olga zaś podchodziła do tej kwestii bardziej sceptycznie.