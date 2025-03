Paulina Smaszcz prawi o efekcie Pigmaliona i odgryza się internautce. "Rozumiem, że czuje się pani skrzywdzona, ale..."

Myślę, że to problem wielu kobiet, które zamiast widzieć jaki mężczyzna jest tu i teraz, to żyją wyobrażeniem jaki on będzie (kiedyś). Stąd później rozczarowanie, bo kobieta czeka na tą zmianę, która nigdy nie nastąpi.. Jeśli poznając kogoś, ta osoba cię rozczarowuje lub nie ma cech, które są dla ciebie istotne, które lubisz w drugim człowieku, to sygnał, że nie tego szukasz i nie ma sensu wchodzić w relację, która już na starcie nie spełnia twoich oczekiwań.