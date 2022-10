Paulina Smaszcz staje w OBRONIE stylu Julii Wieniawy i uderza w Paulinę Koziejowską: "No do ku*wy nędzy po co ty się wypowiadasz na ten temat?"

Ja napisałam - Paulinko, bo ja lubię je obydwie, ale ty nie jesteś ekspertem od mody. Nie zajmujesz się modą, nie jesteś wybitną stylistką, nie jesteś redaktorką naczelną Vogue'a, nie jesteś redaktorką naczelną Elle. Dlaczego ty masz prawo oceniać, czy ona wyglądała dobrze czy źle. I Paulina mówi: "Aha, no rzeczywiście". To ja mówię - "No do ku*wy nędzy, to po co ty się wypowiadasz na ten temat? Nie masz z tego doktoratu, badań, pracy licencjackiej, no pokaż, że masz jakąś ekspertyzę w sobie, żeby się na ten temat wypowiadać" - mówiła w podcaście.