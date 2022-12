Paulina Smaszcz wbija szpilę Maciejowi Kurzajewskiemu! "Jestem szczęśliwa u boku mężczyzny, który nie zawodzi i ZAWSZE JEST"

Evelyn 16 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

Ona przypomina mi moją ciotkę, chorobliwie zazdrosną o swojego męża... Kiedyś wujek był w szpitalu i ciotka kiedy przyszła do niego zrobiła awanturę, że pielęgniarka za długo się na niego gapi i na pewno on ją z nią zdradza. (Pielęgniarka to starsza pani była). Wyła w niebogłosy, że ona zabije się przez niego, i jeszcze taki tekst: że ona to zna swojego męża na wylot od środka i wewnątrz i wie że on wcale nie jest chory i ma być wypisany ze szpitala bo go tam trzymają tylko po to żeby on swoje romanse mógł prowadzić. Po tej kłótni ona wróciła do domu i wstawiła sobie fotki ze szpitala z takim podpisem: "zawsze wspieram mojego męża bo to anioł, i nigdy go nie opuszczę, proszę o modlitwy żeby wyzdrowiał. Kochanie czekam na ciebie w domciu. " Ciotka z tą Paulinką to by się dogadały idealnie.