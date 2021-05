Paulina Smaszcz wylewa żal do byłego męża na łamach książki: "Czułam się DEPRECJONOWANA I PONIŻANA"

Nicki 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nieudane małżeństwo to wina dwóch osób, a nie tylko jednej osoby. Oczywiście wyjatkiem są partnerzy przemocowi, czy uzależnieni. On nie rozmawiał, ona nie umiała mówić czego potrzebuje. Małżeństwo to ciężka praca. I czasami rozstanie to też sukces. Nie każdy jest dla nas stworzony. Dodatkowo nikt nie będzie czytał w nas jak w otwartej księdze. Nie ma co się gniewać na partnera, że się nie umie czegoś domyślić, lub trafić w nasze potrzeby, skoro to ktoś inny, odrębny niż my. Trzeba mówić.