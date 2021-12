Paulina Smaszcz zakochana! Znalazła NASTĘPCĘ Macieja Kurzajewskiego. "CHCĘ KOCHAĆ"

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski byli małżeństwem przez 23 lata. Informacja o ich rozstaniu była szokiem dla fanów. Mimo że uchodzili za zgraną parę, to jednak postanowili się rozstać. Motywatorka kobiet w licznych wywiadach podkreślała, że to ona podjęła decyzję o zakończeniu ich relacji.

Smaszcz po rozwodzie wyraźnie odżyła. Jakiś czas temu, w wydanej przez siebie książce, podzieliła się szczegółami rozstania z Maciejem, by raz na zawsze zamknąć ten temat. W międzyczasie była w innym związku, ale relacja szybko się rozpadła. 48-latka nie była jednak długo samotna.

To są absolutnie inne kręgi, on nawet nie posiada mediów społecznościowych. I cudownie, to jest wspaniałe. Nie chcę już nikogo z show-biznesu. Nie chcę już żadnych mężczyzn, którzy będą ze mną konkurować lub się porównywać - dodała.