Paulina Sykut-Jeżyna od lat boryka się z chorobą. Opublikowała przejmujący wpis: "Ból nauczył mnie pokory"

Teraz nie jest źle - są tryptany, ale kiedyś to była jazda... Kilka ataków na miesiąc, każdy trwający kilka dni, każdy z olbrzymimi wymiotami, światłowstrętem, omdleniami i potwornym bólem. Zero leków, które by działały. Stracona praca, stracone małżeństwo, stracone zdrowie. Nie zrozumie tego nikt, kto przez to nie przeszedł.