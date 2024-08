Paweł Deląg zakochany w tajemniczej Patrycji. Pamiętacie, z kim łączono go w przeszłości? Lista jest długa (ZDJĘCIA)

Sport 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Polskie kluby koszykówki dostają dziesiątki milionów rocznie dla zawodników i ich rozwój aby naród był z nich dumny. A Zawodnicy tak naprawdę dostają nędzne grosze i to zawsze po terminie, zyja w biedzie! kasa jest rozkradana przez zarząd klubu, przez prezesów, dyrektorów i księgowość. Polacy koszykarze w przerwie wakacyjnej zostają bez mieszkań bez środków do życia. Zawodnicy od kwietnia do końca września nie dostają od klubu pieniędzy i nie mają na jedzenie! Muszą chwytać się prac dorywczych w mc Donaldzie żeby przeżyć. Skandal. Gdy zawodnicy głodują i nie mają gdzie mieszkasz to prezesi i dyrektorzy sportowi żyją w luksusie! Przypominam że pieniądze z ministerstwa sportu są pieniędzmi podatników i nasze pieniądze nie są dla zapyziałych prezesów i dyrektorów tylko są dla zawodników! Nie życzymy sobie okradania zawodników! Oddajcie im kasę!