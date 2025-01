Paweł Wawrzecki mówi o pogarszającym się zdrowiu córki z niepełnosprawnością: "Ostatnio chodzi trochę słabiej"

Paweł Wawrzecki o zdrowiu córki. Smutne słowa

Ostatnio chodzi trochę słabiej, nie wiem, dlaczego, czy to już jest..., bo te przypadki - może nieładnie mówię "przypadki" - te nieszczęścia losowe już takie są, że one się szybciej "zużywają". Jak ktoś ma jakąś wadę i chodzi źle, no to obciąża kręgosłup i za tym pociąga inne rzeczy, i tak dalej. Ona się szybciej męczy, mimo że ja robię właściwie wszystko, co trzeba tam zrobić. Masażyści, jakieś ćwiczenia, i tak dalej, i tak dalej, no ale jak sami wiemy, nawet wytrenowany ktoś nie skoczy wyżej niż skoczy, bo skoczy na tyle, na, ile go stać - ubolewał w podcaście Złotej Sceny.