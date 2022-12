Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ZARĘCZYŁ SIĘ z kuzynką swojej byłej żony! "Chciałem znaleźć swoją drugą połowę, z którą będę SZCZĘŚLIWY"

Paweł Olejnik był jednym z uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia 6". W programie eksperci połączyli go z Kasią Zięciak, a para nawet po zakończeniu zdjęć postanowiła pozostać w małżeństwie. Ich relacja nie trwała jednak długo, bo zaledwie dwa tygodnie po finałowym odcinku Kasia i Paweł się rozstali. Nie był to jednak koniec rewelacji, bo niedługo potem wyszło na jaw, że Olejnik ma już nowy obiekt westchnień. Okazało się, że zapałał uczuciem do... kuzynki byłej żony.

Paweł spędził z wybranką ówczesne święta, a wspólnym zdjęciem pochwalił się w sieci. Mimo że zakrył ukochanej twarz, to w odcinku specjalnym "ŚOPW" pokazano moment, w którym Paweł, zabawiając gości na swoim weselu, rozmawiał przy okazji z Klaudią. Kuzynka ówczesnej panny młodej zachwycała się mężczyzną, mówiąc, że "jest przystojny, ale trochę dla niej za stary". Widzowie połączyli więc fakty, a parę zeswatała finalnie była żona Pawła, która namówiła kuzynkę, by ta odezwała się do uczestnika programu.

Jak stwierdziłam, że nie uda się z Pawłem, a chodziły pogłoski, że Paweł jej się bardzo spodobał, namówiłam ją, żeby napisała do Pawła i żeby się spotkali - mówiła Kasia.

Teraz były uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformował, że jego relacja z Klaudią wskoczyła na nowy poziom. Okazało się, że w Mikołajki mężczyzna poprosił ją o rękę, a ona powiedziała "tak". Radosną informacją Olejnik pochwalił się na swoim Instagramie, publikując przy okazji zdjęcie pierścionka.

Pewnie wiele osób się zastanawia, dlaczego zniknąłem z social mediów? Jak dobrze wiecie, chciałem znaleźć swoją drugą połowę, z którą będę szczęśliwy i założę szczęśliwą rodzinę. Powierzyłem to zadanie ekspertom, jednak z wybraną partnerką nie umiałem nawiązać dłuższej znajomości, co skutkowało szybką decyzją o rozwodzie. Okazało się jednak, że na ślubie była moja obecna partnerka, na którą początkowo nie zwróciłem uwagi (wiadomo: ślub, kamery). Na ślubie jednym z gości mojej wtedy żony była jej kuzynka i to właśnie z NIĄ zacząłem się spotykać i tak właśnie poznałem swoją miłość, a od dzisiaj narzeczoną. Tak narzeczona, bo właśnie w ten dzień 6 grudnia powiedziała "tak" - ekscytował się Paweł na Instagramie.

W komentarzach nie zabrakło gratulacji, a obserwatorzy Olejnika żartowali, że ślub odbędzie się w tym samym gronie...

Graty! Oby w Twoim przypadku było "do dwóch razy sztuka"; To będzie impreza w tym samym składzie? Czaaad. Życie bywa przewrotne, co? Ale jak pięknie zaskakujące; Dobrze, że wziąłeś udział w programie. Mimo wszystko, dzięki niemu, znalazłeś tam swoją miłość; I super. Gratulacje i duuuużo szczęścia Wam życzę - pisali internauci.

Historia jak z bajki?

