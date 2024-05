Piotr Cugowski o aferze wokół festiwalu w Opolu: "Ktoś stara się PODZIELIĆ. Mieszanie kultury z polityką to nie jest dobry pomysł"

Piotr Cugowski wprost o "odmienionym" Opolu. Ma proste rozwiązanie

Odmieniony? Tak się mówi, ale ja myślę, że w ogóle festiwal w Sopocie i festiwal w Opolu to miejsca, które opierają się wszelkim burzom i naporom i trwają od dziesięcioleci. Bez względu na to, co kto o tym myśli. Są to zawsze ważne miejsca i dla publiczności, ale i dla artystów wszelkiej maści - starszych, ale i tych młodszych, których nie brakuje, co jest dowodem na to, że są to ważne miejsca.