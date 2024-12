Piotr Głowacki kpi z Andrzeja Dudy: "W odróżnieniu od prezydenta, ja się nie uczę..." (WIDEO)

Piotr Głowacki kpi z prezydenta Andrzeja Dudy

W odróżnieniu od innych kandydatów najpierw myślę, potem mówię, a jak już coś powiem, to wtedy robię, a jak już coś powiem, to wtedy robię. Dlatego udałem się do mojej samotni, aby przemyśleć różne sprawy, bowiem czytam wasze słowa, że Polska potrzebuje mędrca mojego pokroju, więc i dokształcam się, i czytam. W odróżnieniu od pełniącego obowiązki prezydenta, ja się nie uczę, ja w książkach znajduję potwierdzenie tego, co już powiedziałem - mówi aktor.