Piotr Jacoń zadzwonił do Krzysztofa Dauksziewicza: "Nie oczekuję przeprosin, tylko NAUKI"

Od poniedziałku w polskich mediach nie milkną echa wyjątkowo niefortunnej wypowiedzi, którą Krzysztof Daukszewicz popełnił na antenie TVN24 w programie Szkło Kontaktowe . Satyryk, żartując sobie ze skandalicznych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na temat osób transpłciowych, zwrócił się do Piotra Jaconia z pytaniem, "jakiej płci jest dzisiaj?". Dopiero po chwili zorientował się, jak wielką popełnił gafę. Piotr Jacoń od dawna opowiada publicznie o swoim doświadczeniu jako ojca transpłciowej córki.

Piotr Jacoń kończy aferę o żart Krzysztofa Daukszewicza

Na drugi dzień Jacoń skomentował zajście na swoim instagramowym profilu. To jednak nie zakończyło publicznej debaty. Prawicowe media, z Wiadomościami TVP na czele, kompletnie wyjęły z kontekstu wypowiedź Daukszewicza. W środę Jacoń raz jeszcze odniósł się więc do całej sprawy, zapewniając, że ma nadzieję, że przykre zajście stanie się inspiracją do nauki nieświadomych w tym zakresie obywateli.