Piotr Lato z "Big Brothera" pojawił się w "The Voice of Poland"! Na casting przyszedł z ukochaną (FOTO)

Piotr Lato pojawił się na obrzeżach rodzimego show biznesu dwie dekady temu, gdy w polskiej telewizji zadebiutował format "Big Brother" . Choć uczestnik reality show usiłował przedłużyć swoje pięć minut, to ostatecznie wypadł z medialnego obiegu. Mimo to wielu krajan wciąż oczywiście pamięta jego poczynania w programie.

Piotr Lato dał się poznać w hitowym reality show jako cichy chłopak, który zasłynął tym, że wyleciał z programu za złamanie regulaminu. Od tej pory "Picia" próbował swoich sił w muzyce, do której wyraźnie go ciągnęło. W ostatnich latach zapowiadał autorski debiut płytowy i prezentował kolejne utwory, a w maju tego roku jego marzenie w końcu się spełniło.

Jak to zwykle bywa, karierze muzycznej Piotra przydałoby się jednak nieco medialnej uwagi. Zapewne w tym celu Lato zgłosił się więc do programu "The Voice of Poland", gdzie zaprezentował się na castingach z ukochaną. Nie jest to bez znaczenia, bo jego dziewczyną jest Karolina Charko, która zaszła w muzycznym show do ćwierćfinału.