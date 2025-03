Piotr Mróz uspokaja: "Żeby była jasność. Papież Franciszek jest moim papieżem"

To nie jest do końca mój papież. Nie mnie to oceniać, ja nie jestem specjalistą, ale to nie kościół ma się dostosować do człowieka, tylko człowiek ma się dostosować do kościoła. Jakoś to funkcjonuje tyle lat i działa. Nie można iść na ustępstwa, bo choć świat się zmienia, to pewne wartości powinny być stałe. To jest ogół pewnych zachowań, pewnych ruchów, które wpływają na to — stwierdził w rozmowie z Plejadą.