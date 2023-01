Płetwonurek wspomina poszukiwania Iwony Wieczorek: "Do dziś pamiętam LODOWATĄ WODĘ". Miał pewne przeczucie

Już wcześniej przyjechałem na miejsce z policjantem z Gdańska - wspomina Rokus. Chciałem zapoznać się z obszarem i wybrać najlepszą metodę przeprowadzenia działań . Zanurkowałem w tych stawach. Do dziś pamiętam lodowatą wodę. Człowiek miał odczucie, jakby tam były bijące źródła zimnej wody. To było na przełomie sierpnia i września. Temperatury były jeszcze wysokie, ale woda w tych zbiornikach przeraźliwie zimna.

Już wcześniej byłem przekonany, że nie znajdziemy tam nikogo - przyznał nurek. Gdyby człowiek miał utonąć w tych stawach, to biorąc pod uwagę porę roku i głębokość tych zbiorników, ciało powinno samo wypłynąć w ciągu kilkunastu dni. Nawet gdyby było obciążone, to w tym czasie miałoby szansę wypłynąć z tym obciążeniem.

Jestem przekonany, że te wszystkie działania w sprawie Iwony Wieczorek nie pozostają bez znaczenia - przekonuje Rokus. By pójść we właściwym kierunku, trzeba prowadzić wielokierunkowe działania. To, że gdzieś w danym miejscu nie znaleziono ciała Iwony Wieczorek, nie jest przecież porażką. To oznacza tylko, że śledczy mają jedną kwestię mniej do wyjaśnienia. Pytań pozostaje coraz mniej. Czy uda się dobrnąć do końca tej sprawy? Wierzę, że się uda.