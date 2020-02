Podekscytowana Barbara Kurdej-Szatan wspomina początki znajomości z mężem: "Zaręczyliśmy się pięć miesięcy po basenowej randce"

Umówiliśmy się na basen. Wyszedł nagle z szatni, taki już po prysznicu. Teraz, jak to wspominam, to mam takie zwolnione tempo. Rafał przyjechał do Warszawy, miał zostać na weekend, został na tydzień. Tak to się wszystko zaczęło. Zaręczyliśmy się pięć miesięcy po basenowej randce - opowiadała podekscytowana Basia w śniadaniówce.