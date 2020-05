Podekscytowana Klaudia El Dursi pokazała nagranie z castingu do "Top Model": "Od tego wszystko się zaczęło" (WIDEO)

Celebrytka podzieliła się z fanami nagraniem castingowym do Top Model , w którym opisuje siebie nie jako "skromną krawcową", co utrzymywała w programie, a osobę z doświadczeniem w modelingu i własną marką, którą "mega się jara" .

Cześć, nazywam się Klaudia El Dursi i mam 30 lat, dwójkę wspaniałych dzieci - Dawidka i Jasia. Z modelingiem miałam już co nieco wspólnego, ale jestem mega otwarta na nowe doświadczenie, super przygodę, ponieważ to uwielbiam i uważam, że jestem w tym całkiem niezła. Moją największą pasją jest moda, dlatego postanowiłam stworzyć swoją markę. Mam swoją pracownię krawiecką i się tym mega jaram. To było brzydkie... - zreflektowała się celebrytka. No nieważne, mam mało czasu, więc w zasadzie muszę kończyć. Oto cała ja.