Pola Wiśniewska GASI "fana" dopytującego, jak się czuje w roli PIĄTEJ ŻONY Michała: "Jedni mają cztery żony, a inni 15 nieformalnych związków"

Paniii 12 min. temu

Wiśnia to na pewno trudny facet do związku, z deficytem uczuć i emocji, szuka kobiety partnerki, która będzie się o niego troszczyć, słodzić mu, ciągle podbudowywać ego a on w centrum wszechświata. Jeżeli jej to odpowiada to będą ze sobą długo, chyba, że on się znudzi tą sielanką. Z tych wszystkich związków najlepszy był z Mandaryną, oj tam to się działo, był ogień no i fajne dzieci mają, widać mocne relacje z ojcem.