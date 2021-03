Pola Wiśniewska "odpyskowuje" internautce: "Nie jesteś w stanie tego pojąć"

KaMa 18 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Czymś innym jest osądzanie czyjegoś ekshibicjonizmu na podstawie tego, co czyta się na pudlu, a czymś innym obserwowanie czyjegoś profilu i krytykowanie, wypisywanie pretensji o wszystko, co się na tym profilu ujawnia, że po co, że trzeba to zachowac dla siebie:-)) To ty kobieto swoje zarzuty też zachowaj dla siebie:-P Dla mnie to schizofrenia jakaś. Trzeba mieć mentalność przekupy, wścibskiej kuchty, żeby obserwować kogoś i jednocześnie mieć pretensje o to, że pokazuje to czy tamto. IG to pewna gra. Nie podobają się zasady? Proste, graj w inną grę.