Policja wciąż bada przyczynę śmierci Gene'a Hackmana i jego żony. Pojawiła się teoria o samobójstwie: "Rozważamy wszelkie możliwości"

Śmierć Hackmana i jego żony. Śledczy nie wykluczają nawet samobójstwa

Obalenie wersji z tlenkiem węgla wywróciło do góry nogami początkowe teorie na temat tego, jak mogli umrzeć państwo Hackman - przyznał. Zastanawiamy się teraz, czy mogła to być śmierć, a następnie samobójstwo. Czy pan Hackman mógł umrzeć nagle na atak serca, a jego żona byłaby tak zrozpaczona, że przedawkowała leki?

Według wersji śledczych Betsy znaleziono w łazience nieopodal grzejnika, a na podłodze leżały rozsypane tabletki na tarczycę, wysokie ciśnienie krwi oraz bóle w klatce piersiowej. Teraz to w rękach policji leży połączenie kropek, co może być bardzo trudne.

Możliwe, że żona aktora sama miała kryzys zdrowotny, który spowodował jej śmierć, a następnie pan Hackman był w takim stanie, że dostał ataku serca i zmarł. Rozważamy wszelkie możliwości - podkreśla Mendoza. Pan Hackman został znaleziony w przedsionku. Jego żona była w łazience. Czy próbowała znaleźć leki na ciśnienie krwi? Mogła mieć incydent medyczny, który doprowadził do śmierci. Grzejnik leżał na podłodze, co sugeruje, że chwyciła się go i pociągnęła, gdy upadała.