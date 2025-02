"Polska Madeleine McCann" ARESZTOWANA na lotnisku w Bristolu. Postawiono jej zarzuty

Może tu bardziej chodzi o tę osobę towarzyszącą, bo ta młodsza to wiadomo, że ma problemy psychiczne. I skąd wiadomo, po co tam pojechały? Może wyjdą jakieś inne ciemne sprawki, np. handel ludźmi, bo ta młoda może być wykorzystywana, a nawet nie do końca o tym wie. A sprawa porwania to tak dodatkowo, np. dla rozgłosu, żeby klienci więcej płacili.