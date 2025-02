"Polska Madeleine McCann" publikuje wyniki NOWYCH badań DNA

hmmm a moze dziecko zmarlo i rodzicie to doskonale wiedza. moze zmarlo przez nich i stwierdzili, ze zrobia szopke, a ciala sie pozbeda. nie przewidzieli, ze bedzie to nastepe 100 lat sie ciagnelo i niektorym chorym ludziom ubzdura sie, ze to oni. nie wazne, ze absolutnie nic sie nie zgadza, ale wyobraznia dziala. tutaj nawet Stephen King mialby trudnosci. jak mawiaja papier przyjmie wszystko. to ja teraz napisze, ze jestem zagoniona wnuczka Krolowej Elzbiety II i nalezy mi sie spadek po babci. w koncu tak samo wiarygodne jak to, co ona zapostowala.