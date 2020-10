Polska podpisała międzynarodową deklarację PRZECIW ABORCJI. Obok Pakistanu i Ugandy

jaki 55 min. temu zgłoś do moderacji 916 2 Odpowiedz

A ja mam pretensję do kobiet- emerytek. W Polsce aborcja była legalna przez 40 lat. Pierwszy raz zaostrzono prawo w latach 90-tych. Do tego czasu kobieta mogła decydować, czy chce urodzić dziecko. A młodym kobietom zabraniają aborcji nawet w takich skrajnych sytuacjach. I jeszcze są oburzone tym, że " one tak przeklinają". To starsze pokolenie głosując na PiS, poparło zakaz aborcji