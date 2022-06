Polskie gwiazdy PODZIELONE po ogłoszeniu wyroku w sprawie Amber Heard i Johnny'ego Deppa. "Nie próbuj kłamstwem niszczyć czyjegoś życia"

Majka 11 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Ludzie, toż to trzeba być ćwierćinteligentem, żeby wierzyć tej kobiecie. Ona opisuje jakieś brutalne akty przemocy nie mając absolutnie żadnych dowodów, każdy sąd kryminalny odrzuciłby jej sprawę. Po rzekomym gwałcie butelka, biciu i wleczeniu jej ciała po szkle nie miała żadnych obrażeń!!! Na drugi dzień widziała ją ekipa złożona min z lekarza i pielęgniarki i nikt nie uznał, że potrzebuję pomocy medycznej, sama też nie zgłaszała, że coś jest nie tak. Jedynym poszkodowanym był Depp z odciętym fregmentem palca. Ona natomiast nie chciała go zostawić! Nue chciała wracać samolotem do USA, bo wiedziała, że po tym, co zrobiła to może być koniec tego związku. Musieli jej podać leki, żeby się z nią w ogóle dogadać i odstawić ją samolotem do domu. W samolocie zwierzyła się jej opiekunowi, że była tak wściekła, że straciła kontrole. Czy tak się zachowuje kobieta zgwałci a i pobita? Szuka za wszelką cenę kontaktu z gwałcicielem? Co, co to kwestionują mają naprawdę problemy z logicznym myśleniem np.pani KP i Domanska i Staśko. Ciekawe, co by powiedziały, gdyby oskarżono w ten sposób ich brata, ojca czy przyjaciela. Depp wygrał sprawiedliwie i kwestionowanie tego jest podle.