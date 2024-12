Posiniaczona Caroline Derpienski zapowiada kolejną piosenkę. "Kosztowała mnie wiele potu, łez, krwi..."

Caroline Derpienski wdarła się do polskiego show-biznesu jako aspirująca celebrytka, która chwaliła się wystawnym życiem w Miami u boku miliardera "Dżaka" . Nie tak dawno temu sama zainteresowana obwieściła rozstanie, deklarując, że obecnie ledwo wiąże koniec końcem i będzie musiała pójść do normalnej pracy . Jej plany szybko się zmieniły.

Caroline Derpienski zapowiada nowy klip

Zobaczycie mnie w zupełnie innej odsłonie. Chcę pokazać, że dolarsowy kontent, jaki mam to 1/20 tego co mam do zaproponowania jako Caroline Derpienski. Mam masę talentów, zdolności, twarzy do pokazania i muzyka umożliwi mi rozwój - zapewniała Caroline Derpienski na InstaStories.