Posiniaczony Radosław Majdan prezentuje dalszy ciąg opowieści o drzemiącej Małgorzacie Rozenek: "NO I SIĘ OBUDZIŁA" (FOTO)

Jako że w minionych tygodniach Małgorzata Rozenek i jej mąż starannie przygotowywali się do powitania na świecie pierwszej wspólnej pociechy, obecnie mogą już pozwolić sobie na chwilę wytchnienia. Oczekiwanie na poród Majdany chętnie umilają sobie więc wspólnym świętowaniem rodzinnych imprez, wypadem do luksusowego hotelu oraz wyprawami po słodkości. Radosław zdaje się za to przechodzić samego siebie w zapewnieniu ukochanej upragnionego relaksu.