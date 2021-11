Powstanie nowa "Akademia Pana Kleksa". Piotra Fronczewskiego zastąpi... Rafał Zawierucha?!

Eds 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

No nie, to chyba żart Pudelka z tym Zawieruchą? Przecież to taki ciapciak, gdzie mu do Pana Fronczewskiego i jego kreacji jako Pan Kleks. APK to moje dzieciństwo, w podstawówce robiliśmy nawet przedstawienie (drugiej części). Pan Kleks dla mnie zawsze będzie postawnym mężczyzną, o niskim, melodyjnym i ciepłym głosie, wzbudzającym jednocześnie autorytet i zaufanie. Jeśli to ma się udać, to szukajcie kopii Pana Fronczewskiego i trzymajcie się oryginału. Chociaż i tak słabo to widzę:/