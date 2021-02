Powstanie reboot "Mr. & Mrs. Smith". W tytułowych rolach obsadzono Phoebe Waller-Bridge i Donalda Glovera. Dobry wybór?

Ghjj przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Sorry, ale ten film był popularny tylko ze względu na Jolie i Pitta. Ogroma pani radiowej urody i niski, gruby, czarny facet to nie jest to, na co chce się patrzeć. Jako inny serial ok, ale wersja o super seksownych agentach odpada. Po raz kolejny znowu trzeba ruszać znany format, byle sprzedać jakąś głupią poprawność polityczną.