"Projekt Lady". Znamy ZWYCIĘŻCZYNIĘ 5. edycji programu!

Program Projekt Lady cieszy się sporą popularnością widzów już od kilku sezonów. Choć właśnie przeszedł do historii piąty (!) sezon rywalizacji o miano "damy", to do tej pory żadna z byłych uczestniczek nie dała rady przekuć swoich pięciu minut w coś więcej. Najbliżej były chyba Patrycja Wieja i Paulina Radzikowska, jednak druga z nich z nieco innych powodów...