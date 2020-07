Prokuratora zakończyła śledztwo w sprawie śmierci Janusza Dzięcioła. Ustalono okoliczności wypadku zwycięzcy "Big Brothera"

W grudniu minionego roku media obiegła tragiczna wiadomość. Dzięcioł stracił życie w wyniku wypadku samochodu osobowego z rozpędzonym pociągiem , do którego doszło zaledwie 100 metrów od jego domu. Zmarłego w wieku 65 lat Janusza pożegnało wówczas wiele znanych twarzy.

Do wypadku doszło w wyniku niezachowania ostrożności kierowcy i nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdowi szynowemu - cytuje słowa prokurator rejonowej Agnieszki Renieckiej Gazeta Pomorska.

Dodatkowo wykluczono, by do wypadku przyczyniły się osoby trzecie i ustalono, że zarówno samochód Dzięcioła, jak i pociąg oraz sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przejazdu były sprawne technicznie. Co więcej, badanie krwi wykazało, że w chwili wypadku zarówno kierowca, jak i maszynista nie byli pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. W związku z tym śledztwo prokuratury w Grudziądzu w sprawie wypadku z powodu braku znamion czynu zabronionego zostało ostatecznie umorzone.