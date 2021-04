PROKURATURA wszczęła śledztwo w sprawie Kamerzysty. Grozi mu nawet 8 LAT WIĘZIENIA!

Eee 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

8 lat to czesto dostaja ludzie za pobicie ze skutkiem smiertelnym...a czesto nawet mniej. Wiec 8 lat to ,decydosanie za duzo za takie cos(chociaz to obrzydliwe) to nie mozna wsadzac ludzi na wiele lat wiezienia za takie drobne przewienienia. U mnie w szkole i pewnie u kazdego bylo kilku /kilkunastu takich rzezimieszków i robili takie rzeczy ze slabszymi nagminne, szkoda ze bez konsekwencji ale mimo wszystko. Pewnie takiego wyroku i tak nie dostanie, ale bardziej powinien dostsc zawiasy plus no bardzo duzo godz. Prac spolecznych przy bp osobach chorych z 1000godzin albo ze 2 tys. No i zapalcic temu poszkodowanemu odszkodowanie. Itp a nie isc siedziec, przeciez lepszy nie wyjdzie, a nie zabil nikogo, nikogo nie okradl, nie zrobil z kogos niepelnosprawnej osoby. Strasznie sie zachowal, to swiadczy o nim zle, nie powinien go promowac nawet pudelek ale siedziec za to nie powinien. Wystarczy, ze musimy placic za tych co juz siedza...